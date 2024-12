Dilei.it - Ilary Blasi e Silvia Toffanin sempre più lontane: gli ultimi gesti che avrebbero portato alla fine dell’amicizia

Leggi su Dilei.it

non sarebbero più amiche. Da tempo si vocifera di un allontanamento tra le due ma le dirette interessate non hanno mai né confermato né smentito. Ora emergono nuovi dettagli su questa frattura che, a quanto pare, sarebbe più seria che mai. La tensione tra le due sarebbe alle stelle per via di alcunida parte dell’ex moglie di Francesco Totti nei confronti di Pier Silvio Berlusconi, compagno da oltre venti anni della.PerchélitigatoDa tempo si racconta di come i rapporti tra Pier Silvio Berlusconi esi sarebbero incrinati a causa dell’accordo che la conduttrice ha stretto con Netflix per la sua docu-serie Unica (di cui a breve uscirà la seconda parte). Ma anche il fatto che non le sia stato affidato il timone dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi – preferendo a lei Vladimir Luxuria – avrebbe compromesso una sintonia che, oltre che lavorativa, è anche personale, considerando l’amicizia che legadai tempi di Passaparola.