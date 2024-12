Donnapop.it - Ilary Blasi è in pessimi rapporti con Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, scoppia la bomba a Mediaset!

Da qualche tempo, si vocifera che i legami trastiano attraversando un momento difficile. La causa principale di questa rottura sembrerebbe essere l’accordo della conduttrice con Netflix per la docu-serie Unica, la quale sta ottenendo un enorme successo. Tuttavia, non è solo questo il motivo del dissenso.La decisione didi non affidarle la conduzione dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, preferendo a lei Vladimir Luxuria, avrebbe incrinato un rapporto che sembrava consolidato da anni di collaborazione. Ma c’è dell’altro: secondo alcune fonti,sarebbe pronta a rifiutare un’altra proposta importante di, alimentando ulteriormente le voci su una frattura che coinvolge anche il piano personale, non solo lavorativo.