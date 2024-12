Quotidiano.net - Il presidio dei lavoratori: "Poteva capitare a tutti noi. Così è troppo pericoloso"

e Sandra Nistri "Oggi sono passato davanti all’impianto di Livorno. Ci sono dei bellissimi addobbi di Natale. Ecco, mi chiedo se non sarebbe stato più utile investire quei soldi in sicurezza, magari facendo le manutenzioni la domenica, quando costano qualcosa in più, ma l’impianto è chiuso, le ditte intorno pure e non ci sono i camion a caricare". C’è tanta rabbia in una piazza stracolma, un migliaio di persone alla manifestazione (abbinata allo sciopero generale provinciale) organizzata da Cgil, Cisl e Uil di Firenze davanti al Comune di Calenzano. Ci sono cittadini, sindacalisti e rappresentanti delle istituzioni, tra i quali il governatore toscano Eugenio Giani, il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, i sindaci di Firenze Sara Funaro, di Calenzano Giuseppe Carovani e tanti altri primi cittadini.