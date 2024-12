Iodonna.it - Il 13 dicembre si festeggia la Santa in tante parti d'Italia e le città si animano con processioni, fiere e mercati. E, sebbene, ormai sia risaputo che non è così, il detto che la notte di Santa Lucia, sia la più lunga che ci sia, fa ancora parte della tradizione

Leggi su Iodonna.it

Nelle sere d’inverno di tanto tempo fa, non c’erano lampioni né schermi a illuminare il mondo. A farlo erano solo il chiarore delle stelle e il bagliore di qualche candela. In un’atmosfera simile, non era assurdo che le persone potessero credere a racconti e leggende. Come quella, per esempio,di, che si celebrava, e si celebra, il 13. Le luci di Natale più spettacolari del mondo: leche brillano per le feste X, lapiùche ci sia?Questa data, infatti, ha portato con sé per lungo tempo, una curiosa credenza popolare: l’idea che ladifosse “la piùche ci sia”.