Quotidiano.net - Foglio rosa e nuovo codice della strada 2024, cosa cambia con le guide certificate

Roma, 12 dicembre, tra i decreti attuativi che dovranno essere licenziati dal governo Meloni c’è anche quello che definisce le regole del percorso da fare per ottenere l’attestato., come funziona oggi “Oggi – chiarisce Paolo Colangeli, presidente delle autoscuole Confarca -c’è l’obbligo di fare sei ore di guidacon le autoscuole, due in condizioni di visione notturna, due sull’autoe le altre sulle strade extraurbane”. Ma da sabato 14 dicembre il candidato per ottenere il, e quindi per esercitarsi con mamma e papà, dovrà eseguire prima un percorso formativo certificato da un’autoscuola”. Sospensione brevepatente, dalle cinture alla mancata precedenza (anche ai pedoni). “Ma la contestazione dev’essere immediata” Manca il decreto attuativo "Ma tutto questo è subordinato all’emissione di un decreto attuativo, quindi non sappiamo ancora quante siano e quali siano queste ore di guida