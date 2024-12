Lettera43.it - Eddie Jordan ha il cancro alla prostata: «Esteso alla colonna vertebrale»

, leggenda della Formula 1 che ha fatto esordire Michael Schumacher nel 1991, ha il. Il 76enne di Dublino, oggi manager dell’ingegnere Adrian Newey da poco passato da Red Bull ad Aston Martin, lo ha annunciato nel suo podcast Formula For Success che conduce con l’ex pilota David Coulthard. «Tra marzo e aprile mi è stato diagnosticato un tumorevescica e, che poi si è diffuso peròspina dorsale e al bacino», ha spiegato l’imprenditore. «È stato piuttosto aggressivo. Ci sono stati giorni bui, ma per fortuna ne siamo usciti». Ha deciso di sfruttare la sua storia per ricordare a tutti l’importanza della prevenzione. «Ho un messaggio per tutti: non rimandate e fate i test», ha puntualizzato. «Ci sono molti consigli medici e molte cose che si possono fare per allungare la vita.