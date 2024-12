Ilgiorno.it - Dossieraggio illecito, la difesa di Antonio Rossi: “Totalmente estraneo alla vicenda”

Milano –, manager coinvolto nell'inchiesta milanese sul presuntoche vede al centro la società Equalize, ha chiarito la sua posizione nell'interrogatorio a Milano davanti al pm Francesco De Tommasi e ha ribadito la sua "totale estraneità rispetto alle condotte illecite connesse al funzionamento della piattaforma Beyond e al presunto progetto criminale da perseguire oltre i confini nazionali" spiega il difensore, l'avvocato Andrea Puccio. "Ha fornito informazioni chiare e dettagliate in meritoprogettata costituzione a Londra della società Equalize Ltd e all'incarico di managing director che - in ragione delle proprie consolidate competenze in ambito di corporate intelligence e fraud investigation - avrebbe assunto in tale contesto". Progetto che non si è mai concretizzato e che si è fermato a livello di "mera ipotesi".