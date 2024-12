Agi.it - Domani sciopero dei trasporti (di 4 ore): ecco gli orari

AGI – Ancora un venerdì nero per i pendolari e ancora caos, con lo stop a treni, autobus e metro. Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini con un'ordinanza ha ridotto a 4 ore lodi 24 ore già annunciato ma il sindacato Usb ha contestato la decisione del ministro e confermato la mobilitazione per l'intera giornata, definendo “illegittima” l'ordinanza. La precettazione sarà rispettata dal Gruppo Fs che conferma lo stop dalle ore 9 alle ore 13 di venerdì che coinvolgerà Frecce, Intercity e treni del Regionale di Trenitalia. Cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'o di termine dello. I disagi non risparmieranno chi si sposta con Italo. Autobus e metro Braccia incrociate dalle 9 alle 13 anche per i lavoratori deilocali, ma a rischio le corse anche fuori dalla fascia protetta.