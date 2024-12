Formiche.net - Difese anti-missile e atterraggi su portaerei. Cosa sta succedendo nel Pacifico

Leggi su Formiche.net

Anche se un’escalation non sembra essere al momento uno scenario particolarmente imminente, la competizione militare nell’Indo-tra gli Stati Uniti e la Repubblica Popolare Cinese continua a svilupparsi costantemente. Da entrambi i lati sono infatti giunte notizie relative all’approntamento delle rispettive capacità belliche, qualora le tensioni dovessero sfociare in un conflitto dall’intensità più o meno elevata.L’isola di Guam, nell’arcipelago delle Marianne, ospita una delle principali basi aeronavali statunitensi nell’oceano. Data la sua rilevanza strategica, il Pentagono ha deciso di voler installare sull’isola un’architettura integrata di difesa-aerea e. È in questa cornice che nelle scorse ore laDefence Agency ha compiuto il primo test di intercettazione di unbalistico: nella dichiarazione rilasciata dalla Mda si legge che un sistema Aegis “Guam” con radar An/Tpy-6 (sviluppato appositamente dal Pentagono per essere integrato nell’architettura difensiva di Guam) e postazione di lancio verticale ha sparato un intercettore Standard-3 Block IIA, che ha poi abbattuto un bersaglio dibalistico a medio raggio lanciato aria-terra che volava al largo della costa dove è situata la Andersen Air Force Base.