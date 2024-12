Formiche.net - Cosa simboleggia l’amnistia no vax. L’opinione di Cangini

Nella logica di chi la sostiene, la norma al decreto Milleproroghe tesa ad annullare le multe ai no-vax che rifiutarono il vaccino ha un valore simbolico. Bene, ma? Come le amnistie dopo le guerre civili, dovrebbere la riconciliazione nazionale dopo il trauma collettivo dell’epidemia di Covid e la relativa spaccatura del Paese tra una maggioranza favorevole all’obbligo vaccinale e una minoranza fermamente contraria. Tuttavia, si corre il rischio opposto.Si corre il rischio, cioè, che quel colpo di spugna venga interpretato non come un atto di magnanimità dei “vincitori” rispetto ai “vinti” come fudei fascisti decretata da Togliatti nel dopoguerra, ma come un esercizio di relativismo teso a cancellare i meriti di chi si vaccinò per proteggere se stesso e gli altri e a legittimare il rifiuto della logica di unità e salvaguardia nazionale da parte di chi, invece, il vaccino scelse di non farlo.