Ilnapolista.it - Com’è finito Belichick in North Carolina. È come se Ancelotti o Guardiola andassero ad allenare in Serie B

Leggi su Ilnapolista.it

Billè il miglior allenatore nella storia del football americano degli Stati Uniti, il migliore del campionato Nfl. Ha vinto sei Super Bowl con i New England Patriots di Tom Brady. Un anno dopo averli lasciati ha deciso che andrà adnel campionato universitario: sarà l’head coach di. Che non è il top tra i programmi di football di college. Non è Alabama, Texas o Ohio State.è un programma di secondo livello in una conference di secondo livello. E’, fatti tutti i distinguo e le proporzioni, Carloo Pepmollassero il grandissimo calcio eadinB, tipo. Ovviamente lo sport di college americano è un fenomeno che non ha eguali: è quasi più seguito di quello professionistico. Muove un’industria. Però quello diè un caso raro, anzi mai visto.