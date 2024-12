Lapresse.it - Champions League: la Juve trionfa sul City 2-0, sorride anche il Milan

L’Italianella sesta giornata digrazie ai successi dintus eche hanno sconfitto rispettivamente Mstere Stella Rossa. Mezzo sorriso, invece, quello del Bologna che ha strappato uno 0-0 a Lisbona, in casa del Benfica.ntus-Mster2-0Lantus batte 2-0 il Msternel match valido per la sesta giornata del girone unico di. Succede tutto nella ripresa: Vlahovic sblocca il risultato con un colpo di testa al 10?, complice un errore di Ederson; McKennie raddoppia al 30? in girata su cross di Weah. I bianconeri salgono così a quota 11 punti e restano in corsa per un piazzamento diretto agli ottavi, mentre i Citizens restano fermi a 8 e scivolano ai margini della zona playoff.-Stella Rossa 2-1Quarta vittoria di fila inper il, che batte 2-1 a San Siro la Stella Rossa nel match valido per la sesta giornata del girone unico die sale a quota 12 punti, pienamente in corsa per un piazzamento diretto agli ottavi di finale.