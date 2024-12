361magazine.com - Capodanno 2024, tutte pazze per la “Party Collection” firmata SHEIN: la selezione di abiti per dare il benvenuto al 2025 con stile

si avvicina evuole rendere indimenticabile la notte più attesa. La nuovaè un’esplosione di luce: paillettes sfavillanti che accendono ogni movimento, velluti avvolgenti e dettagli brillanti esclusivi che trasformano ogni look in un capolavoro.I long dress sono i protagonisti assoluti: dalle tonalità classiche come il nero intramontabile, ideale per chi cerca eleganza senza tempo, alle nuance audaci come il rosso rubino o il rosa acceso, perfette per chi vuole osare. Tra i must-have spiccano i mini dress decorati con paillettes e dettagli luminosi.Per chi desidera un look sofisticato, la collezione propone completi chic che abbinano blazer strutturati a pantaloni dal gusto sartoriale dalle tonalità pastello. Non mancano le gonne midi plissettate e i top decorati con frange di perline, per creare combinazioni uniche.