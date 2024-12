Notizie.com - Calciomercato, le vie sono infinite: un nuovo tradimento per i tifosi del Napoli? La Juve punta l’ex idolo

, la nuova voce è clamorosa: idelsarebbero pronti a vivere un caso Higuain bis? L’ipotesi legata a Osimhen.Ilè un terreno di gioco dove ogni mossa è calcolata con precisione, e lantus sembra pronta a fare una giocata che potrebbe lasciare un segno nei cuori deidel: l’acquisto di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, che ha trascorso l’ultima stagione in prestito al Galatasaray, è diventato il principale obiettivo di Cristiano Giuntoli, il direttore sportivo della squadra bianconera.Osimhen come Higuain? L’ipotesi è clamorosa – notizie.comLa trattativa per Osimhen si presenta complessa fin dall’inizio. Dopo un anno in Turchia, il suo ritorno asembra improbabile, ma il suo cartellino ha un valore elevato, fissato da una clausola rescissoria di 75 milioni di euro per le squadre non italiane.