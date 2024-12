Inter-news.it - Baroni: «Scelte pensate per l’Inter? La Lazio deve guardare altro!»

Leggi su Inter-news.it

Lunedì sera laattenderàper la sedicesima sfida di campionato, prima però c’è la trasferta di Conference League contro l’Ajax di questa sera. Marcone parla su Sky Sport 24.RIFLESSIONI – Marco, prima di Ajax-, dice la sua sulle, anche in vista della sfida di campionato contro: «Nelledi formazione di questa sera qualche riflessione sul campionato? No, noi pensiamo a questa sera, anche perché c’è un grande clima ed è una partita di altissimo livello. Quando ci sono queste partite non puoinient’se non questa gara, affrontarla con lo spirito, con la gioia della bellezza. Come ho detto ai ragazzi, si lavora per queste partita e per livelli sempre più importanti. Quindi occorre anche una prestazione massimale da parte della mia squadra».