Alla scuola Zannoni arrivano gli ispettori Ausl e Nas

Sopralluogo dell’e dei carabinieri del Nasmedia Jacopo. Ieri mattina il gruppo disi è presentato in via Fratelli Cervi per analizzare la situazione degli infissi e la salubrità delle aule. La visita dei carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità insieme all’Igiene pubblica pare non sia scattata a seguito delle infiltrazioni di acqua piovana che hannogato un’aula dell’ultimo piano martedì, ma da un esposto inviato a varie istituzioni circa un mese fa dal gruppo di minoranza consiliare Viviamo Montecchio. Laera già stata oggetto di sopralluogo da parte dei Vigili del Fuoco, che si era concluso con la ’promozione’ degli interventi d’emergenza fatti per bloccare le finestre in modo che gli studenti e il personale non corressero pericoli per eventuali distacchi.