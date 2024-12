Iodonna.it - Al suo posto da Bottega Veneta, l'ex Carven Louise Trotter

La notizia che l’intera industria della moda attendeva con il fiato sospeso è ora ufficiale. Chanel ha scelto Matthieu Blazy come nuovo direttore creativo. Dopo mesi di speculazioni, rumors e indiscrezioni, la conferma. L’incontro sfiorato tra Margot Robbie e Jacob Elordi nello spot di Chanel N°5, diretto da Luca Guadagnino X Leggi anche › Perché in questi giorni tutti stanno parlando di Matthieu Blazy da Chanel? Una news che mette a tacere le innumerevoli teorie e illazioni che hanno animato l’estate e l’autunno dell’industria, scaturite in seguito alle dimissioni di Virginie Viard dalla guida della maison della doppia C, lo scorso giugno.