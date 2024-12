Liberoquotidiano.it - Affari tuoi, orrore contro la figliastra di Osvaldo: "Perché sono contenta", insultata a fine puntata

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Bene, la figlia della moglie si deve acre". Dai telespettatori diraffica di insulti apartita per la povera Chiara, figlia della moglie dello scatenato Oswald, da Bolzano, Trentino Alto Adige. "L'uomo che non beve acqua", come l'ha ribattezzato Stefano De Martino nel corso delle puntate da pacchista nel quiz show dell'access prime time di Rai 1. "Attenzione, che oggi è carico". Elegantissimo lui, in smoking, elegantissima lei. La partita è un trionfo, con momento clou quando con sei pacchi da aprire viene scavicchiato quello con dentro 0 euro. In studio è il delirio: urla, canti, De Martino che getta al volo il pacco che cade in terra. Il motivo? I 5 pacchi rimanentitutti rossi, e che rossi: 5.000, 20.000, 50.000, 200.000 e 300.0000 euro.