Addio Blu-Ray? Dopo Sony, anche LG smetterà di produrre lettori

Un altro colosso della tecnologia ha annunciato che non intende ricominciare a, per il momento, altriBlu-Con l'avanzata sempre più prorompente dello streaming digitale, il mondo dei supporti ottici sembra sia destinato a fare una brutta fine e a direai milioni di appassionati che ogni anno si dedicano al supporto fisico. Secondo quanto riportato da FlatpanelsHD, la società LG avrebbe comunicato che una volta terminate le scorte nell'inventario dei vari negozi esistenti, non immetterà più sul mercato altriottici di Blu-. Non è una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno, in quanto, infatti,lain precedenza aveva confermato la cessazione dello sviluppo e della produzione di supporti ottici .