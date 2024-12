Ilnapolista.it - Ziliani, Rouhi ha lanciato di proposito il pallone in faccia a Marchetti che ha fatto finta di niente. È normale?

Leggi su Ilnapolista.it

Juventus-Bologna è finita 2-2 all’Allianz Stadium, ma non è questo ciò di cui si è parlato prevalentemente negli scorsi giorni. L’arbitroha scontentato un po’ tutti con la sua direzione, specialmente riguardo ai cartellini e generalmente parlando alla gestione disciplinare dell’incontro. Falli chiamati o non concessi, proteste veementi. Addirittura abbiamo visto un Locatelli furioso che gli è andato a più riprese vis-a-vis a chiedere «facci giocare». Non delle dinamiche che vediamo tutti i giorni nei campi di Serie A. Il noto giornalista Paolo, sempre attento agli episodi che riguardano la Juventus, ha commentato alcune vicende legate proprio a questi aspetti nella gara tra Juventus e Bologna sul suo sito.Juventus-Bologna: è statoa lanciare la palla inall’arbitro a gioco fermo e con un gesto senza alcun senso.