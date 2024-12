Nerdpool.it - WhatsApp down: cosa sta succedendo in Italia oggi? #whatsappdown LIVE!

Leggi su Nerdpool.it

, 11 dicembre 2024, è in corso undi. I problemi susono iniziati intorno alle 18.45. Il tutto rende difficile l’invio dei messaggi e dei contenuti multimediali sull’app di chat. Il problema è esteso anche suWeb.A quanto risulta il problema riguarda oltre all’diverse zone del mondo. Presumibilmente si dovrebbe trattare di un problema server.Potete monitorare la situazione anche grazie adetector:. Nel momento in cui scriviamo, le segnalazioni sono arrivate a più di 9000.I problemi sembrano estendersi anche sulle altre proprietà di META: Instagram, FacebookTra i primi a segnalare il problema su X con il consueto hashtag #è stato WABetaInfo.is currently experiencing severe outages, with reports indicating that other Meta platforms, such as Facebook and Instagram, are also reportingtime.