Sport.quotidiano.net - Volley In Serie D femminile. Turno da dimenticare per la Robur Massa. Vince lo Jenco School

Leggi su Sport.quotidiano.net

Va avanti a fasi alterne il cammino dellanel campionatodiD. Le biancorosse nella 9ª giornata hanno perso malamente a Viareggio la sfida contro ilfacendosi superare in classifica proprio dalle versiliesi. E’ stata una serata daper le ragazze allenate da Massimo Ramori che hanno ceduto per 3 a 0 con parziali pesanti (25-13, 25-15, 25-14) senza mai entrare in partita. Nelprecedente, invece, la capitana Elisa Ferrara (nella foto) e le sue compagne non avevano avuto problemi nello sbarazzarsi alla palestra della Bertagnini del fanalino di coda Luca Consani Grosseto con un rotondo 3 a 0 (parziali 25-20, 25-19, 25-15). In classifica le tartarughe occupano al momento la decima posizione con 9 punti all’attivo tenendo dietro di loro quattro formazioni.