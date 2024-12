Oasport.it - Volley femminile, Milano soppianta il Calcit e torna a vincere in Champions League. Egonu pimpante

Leggi su Oasport.it

ha schiantato ilKamnik con un perentorio 3-0 (25-15; 25-11; 25-13) ed èta alla vittoria nelladi, dopo che due settimane fa aveva ceduto di schianto al VakifBank Istanbul. Le vice campionesse d’Europa hanno ripreso la loro marcia in campo continentale, dettando legge di fronte al proprio pubblico della Opiquad Arena contro la modesta compagine slovena e infilando così il terzo successo in questa edizione della massima competizione europea.si conferma così al secondo posto nel gruppo C con tre affermazioni (nove punti), alle spalle del VakifBank (quattro successi e 12 punti) e davanti al Porto (una vittoria, tre punti): la compagine lombarda si è qualificata alla fase a eliminazione diretta, ma ricordiamo che soltanto le prime classificate accederanno direttamente ai quarti di finale mentre le seconde e la miglior terza dovranno passare dai playoff.