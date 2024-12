Ilrestodelcarlino.it - Visite pneumologiche in ospedale . Da giovedì possibili anche in riviera

Daprossimo,12 dicembre sarà possibile effettuareall’di San Benedetto del Tronto. Ciò grazie all’attivazione di un ambulatorio dove, al momento per due giorni a settimana, sarà presente uno specialista afferente all’unità operativa complessa di pneumologia, diretta da Vittorio D’Emilio, dell’Ast di Ascoli. "Si tratta – evidenzia la direttirice generale dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli, Nicoletta Natalini – di una novità assoluta, in quanto la pneumologia all’interno del ‘Madonna del soccorso’ non c’è mai stata". "Come direzione – spiega Natalini – avevamo preso questo impegno nei confronti dei cittadini, dei pazienti e dei professionisti dell’di San Benedetto, ed ora diamo seguito a quanto promesso. Inizialmente la presenza dello pneumologo sarà garantita per due volte a settimana, ma contiamo di aumentare i giorni già dal prossimo mese di gennaio".