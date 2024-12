Tpi.it - Trenitalia è la migliore compagnia ferroviaria d’Europa

è la. A dirlo è l’ONG Transport and Environment (T&E) che ha stilato una speciale classifica in cui l’azienda italiana si è classificata al primo posto tra le 27 compagnie valutate in base a criteri come prezzo, affidabilità ed esperienza dei passeggeri.si distingue per il miglior rapporto qualità-prezzo, eccellendo in quasi tutte le categorie, tranne che per l’offerta per chi viaggia con biciclette. Italo figura nelle prime 10 posizioni.Al secondo posto della classifica c’è ladi bandiera svizzera SBB; al terzo RegioJet, che gestisce i treni nella Repubblica Ceca e nei Paesi limitrofi. Laaustriaca OBB si è invece piazzata al quarto posto e SNCF al quinto, grazie soprattutto a “un’ottima esperienza per i passeggeri, un’interessante politica di rimborso e la sua offerta di treni notturni”, secondo Victor Thèvenet.