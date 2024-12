Trevisotoday.it - Travolta da un'auto a San Vendemiano: 44enne muore dopo due settimane in ospedale

Erano da poco passate le 18 di martedì 26 novembre quando un'Audi Q3 aveva investito in via Ungaresca Sud a SanlaAmbra Rimaldi, residente a Susegana. Oggi, 11 dicembre,duedi ricovero al Ca' Foncello di Treviso, il cuore di Ambra ha smesso di battere per sempre.