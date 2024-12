Quotidiano.net - Torino: il mistero di Sonila Cani tra suicidio indotto e rete di sfruttamento

Aveva 21 anni, un figlio di due e un sogno: costruire per se il suo bambino un futuro migliore.era una città come tante, però in Italia. L’unico posto, per lei che lo guardava dall’Albania, dove i sogni si avverano. Ai genitori diceva: "Tutto bene". Voleva che la pensassero sistemata e serena. Invece era finita all’inferno.era stata trovata morta nel bagno di casa dal marito nel marzo del 2021 mentre il piccolo dormiva.dalla disperazione. Oppure omicidio. Il giallo resta, le indagini non hanno fatto ancora chiarezza. Ma intanto hanno spalancato le porte di una trappola in cui la giovane mamma era finita insieme a tante altre come lei: unaorganizzata che riduce in schiavitù le ragazze e le costringe a vendersi per strada. L’operazione della squadra mobile disi chiama Mariposa, che vuol dire farfalla, e la settimana scorsa ha portato a cinque arresti per reati che vanno dalla rapina al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.