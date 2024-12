Nerdpool.it - Topolino – Con il numero 3603 il leggendario Album Calciatori Panini 2024 – 2025 in anteprima esclusiva

Anche quest’anno, insieme ailin! Ildel settimanale – in edicola, fumetteria e su.it da mercoledì 11 dicembre – sarà disponibile anche in formato megapack con l’e 5 bustine, per un totale di 35 figurine. La raccolta più famosa del mondo del calcio torna a far sognare e sorprendere migliaia di collezionisti tra curiosità, informazioni e, naturalmente, ricerche e scambi di figurine. Tutte le squadre, i giocatori, le statistiche di Serie A e tanto altro ancora nel nuovo sticker-25. E, in più, tanto spazio ai Campionati di Serie B e Serie C.Questa è solo una delle tante sorprese del mese di dicembre di, che si prepara a festeggiare il Natale con Mirror Christmas, una nuova, imperdibile saga che occuperà ben tre numeri (dal, in uscita l’11 dicembre, fino al 3605, in edicola dal 24 dicembre).