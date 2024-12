Biccy.it - Tina Cipollari su Uomini e Donne: “I cameraman mi fanno sembrare una balena”

Lo show cheha fatto a Belve ha stemperato il clima di tensione respirato con Teo Mammucari e com’era prevedibile gran parte dell’intervista è stata incentrata sulla sua carriera ache l’ha vista prima corteggiatrice, poi tronista e infine opinionista. Da ben 24 anni, infatti, va in onda tutti i giorni, ma come ha precisato “registriamo solo due volte a settimana, il resto della settimana sto a casa con le mie galline e le oche, vivo in campagna“., però, quando va in onda su Canale 5 lei non lo guarda. “Non riguardo mai cosa faccio in tv. Cosa non mi piace rivedere di me stessa? Là a, ndr ho un problema con le telecamere. Non so perché mi riprendono così male, saranno pure dei professionisti però.. Vedo tutte le altre così belle, io per carità non sono perfetta, però mi vedi, là miuna