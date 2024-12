Lettera43.it - Secondo ‘Politico’ Meloni è «la persona più potente d’Europa»: per il 2019 aveva detto lo stesso di Salvini

Politico ha incoronato Giorgia, indicandola come «più» del 2025. Una bella soddisfazione per la presidente del Consiglio. Almeno così verrebbe da dire (e scrivere). C’è un però. Politico nel 2018fatto la stessa cosa con Matteoe le cose, per lui, da allora non sono andate benissimo.Giorgia(Getty Images).Nel 2018 Politico esaltava, all’epoca ministro dell’Interno«In meno di un decennio, la leader del partito di destra Fratelli d’Italia è passata dall’essere liquidata come una pazza ultranazionalista all’essere eletta primo ministro d’Italia e ad affermarsi come una figura con cui Bruxelles, e ora Washington, possono fare affari», ha scritto Politico di. Nel 2018 esaltava invece, all’epoca ministro dell’Interno, parlando di come durante la sua lunga esperienza da europarlamentare (2004-2006 e 2009-2018)creato solidi rapporti con Marine Le Pen e di come fosse pronto, a quel punto, a tracciare la strada dell’Italia in tema migranti.