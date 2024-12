Firenzetoday.it - Sapori “preziosi” in tavola: un menù tutto oro 24k

Il ristorante ha l’oro in bocca. Da un paio di mesi ha aperto un locale che punta su undi oro edibile. Un asso già calato in passato e declinato dai big del mondo della ristorazione come il risotto di Gualtiero Marchesi o il panettone di Sal De Riso. E utilizzato perfino nella bistecca.