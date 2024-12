Re Felipe | cammino Ue non allontanarci

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.30 "Non ci sono sfide e minacce che giustifichino il fatto didal nostroeuropeo". Così reVI di Spagna alla Camera, parlando in italiano, in occasione della visita di Stato in Italia con la regina Letizia. "Il prezzo che pagherebbe la nostra stessa civiltà sarebbe estremamente alto",ha aggiunto. "La nuova Commissione deve orientare l'unione verso il futuro, occorre garantire la competitività globale e scommettere su un nuovo mercato interno",ha detto. Poi sul M.O, l' appello per un cessate il fuoco e aiuti