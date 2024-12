Thesocialpost.it - Prendi un antinfiammatorio e ti revocano la patente? Il nuovo codice della strada che fa paura!

Antinfiammatori, antistaminici o farmaci per il raffreddore. Li usi per stare meglio, ma con ilpotrebbero costarti la!Con le nuove regole, basta un test antidroga salivare per rilevare sostanze, anche se assunte per motivi medici. Il problema? I falsi positivi! Farmaci comuni come l’ibuprofene possono far risultare tracce di marijuana, mentre decongestionanti come la pseudoefedrina possono segnalare erroneamente, in un primo test, presenza di anfetamine.Laviene sospesa sul momento, e dimostrare la tua innocenza diventa un incubo burocratico.E non finisce qui: chi assume farmaci a base di cannabis per scopi terapeutici rischia addirittura la revoca, anche se prescritte dal medico! È pur vero che il primo test è comunque di mero screening, come spiega la dottoressa Strano Rossi a Fanpage: “”I test di screening per loro natura – spiega la professoressa Strano Rossi – sono preliminari e possono dare infatti falsi positivi, anche in caso di assunzione di farmaci, per questo è sempre necessario ricorrere al test di conferma – che dovrebbe essere effettuato entro dieci giorni su un’altra aliquota di campione salivare prelevata contestualmente a quella utilizzata per lo screening o su campione di sangue – attraverso metodiche analitiche con valore probatorio che identificano con certezza la sostanza, eliminando in questo modo qualsiasi rischio di falsi positivi“.