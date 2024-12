Open Night all’istituto Baffi | il 13 dicembre scopri il tuo futuro scolastico

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino – Il 132024, dalle 16 alle 20, l’Istitutoorganizza unspeciale dedicato agli studenti delle scuole medie e alle loro famiglie. Tra le iniziative in programma, spicca l’attività “Un giorno da Prof”, durante la quale gli studenti deldelle diverse specializzazioni — accoglienza turistica, sala-bar, cucina, pasticceria, informatica e scienze — presenteranno lezioni e dimostrazioni interattive ai futuri iscritti.Durante la serata, i partecipanti potranno dialogare con i docenti dell’istituto per esplorare l’offerta formativa e chiarire eventuali dubbi sul percorsopiù adatto alle proprie inclinazioni.L’rappresenta un’opportunità unica per vivere in prima persona l’ambientedelre le sue numerose specializzazioni.