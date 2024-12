Oasport.it - Nuoto, i velocisti azzurri si confermano di alto rango. E tanti volti nuovi sono in arrivo…

Ha senso parlare di “generazione di fenomeni” analizzando la storia della staffetta 4×100 stile libero maschile degli ultimi quattro anni? Ha senso eccome perchè mai una squadra azzurra ha colto cosìpodi e si è presa così tante soddisfazioni, soprattutto a livello mondiale e, ovviamente anche in Europa. Quella composta da Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri, Leonardo Deplano, Manuel Frigo, Thomas Ceccon e Paolo Conte Bonin rischia di essere una delle storie più belle di sempre delitaliano perchè è salita su tutti i podi dal 2020 in poi e lo ha fatto anche più volte, inanellando una serie incredibile medaglie consecutive che non ha eguali.Prendendo in considerazione gli eventi (Giochi Olimpici, Mondiali in vasca lunga, Europei in vasca lunga e Mondiali in vasca corta) quella conquistata alla Duna Arena questa sera è la nona medaglia consecutiva ottenuta dalla staffetta veloce italiana, escludendo ovviamente l’Europeo di quest’anno a Belgrado dove l’Italia non era presente.