Notte in discoteca in corso Como poi l’invito a casa la droga e l’alcol | 20enne salvata dallo stupro grazie ai vicini

Milano – Ai carabinieri che l’avevano appena arrestato, non ha avuto troppo da dire: “Non ricordo nulla, ero completamente fatto”. Non ricorda di aver semidistrutto la sua abitazione, completamente fuori di sé. Non ricorda di aver impedito a una ragazza di andare via di, chiudendo la porta a chiave. E non ricorda neppure di averla palpeggiata contro la sua volontà, di averla sbattuta sul pavimento e di aver provato a violentarla. L’uomo, un quarantenne bengalese titolare di un negozio di alimentari, è stato ammanettato dai militari del Radiomobile con l’accusa di sequestro di persona e violenza sessuale: d’intesa con il pm di turno Mauro Clerici, è stato portato in carcere a San Vittore, in vista dell’udienza di convalida davanti al gip. La vittima ha riportato traumi che richiederanno più di 40 giorni per rimarginarsi, al netto dello choc per l’aggressione e la mattinata di follia di cui è stata suo malgrado protagonista.