Lanazione.it - Molestata sul treno, odissea per una ragazza di 21 anni

Leggi su Lanazione.it

Siena, 11 dicembre 2024 – L’ha. Toccandole una gamba e avvicinando una mano alle parti intime della giovanissima. Momento di panico mentre era seduta, da sola, nello scompartimento delregionale che da Grosseto andava a Livorno, nel tratto fra Cecina e Rosignano. Uno choc per la, 21, che vive in un paese della cintura periferica di Siena. Ha chiamato subito la polizia e denunciato il 33enne ora davanti al giudice dell’udienza preliminare a Livorno con l’accusa di violenza sessuale. A gennaio l’udienza per fatti che sono sempre più all’ordine del giorno della cronaca giudiziaria. La giovane si è costituita parte civile attraverso l’avvocato Luigi De Mossi. Tutto inizia il 21 maggio 2023. La, che era da sola, raggiunge di corsa il capo. E’ spaventata.