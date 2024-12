Quotidiano.net - Moda italiana: un pilastro del Made in Italy tra sfide e opportunità future

Il sistemaitaliano si conferma come un settore di primaria importanza delin: contribuisce per il 5% al PIL nazionale e vanta, oltre all'eccellenza produttiva, una forte identità culturale e la capacità di influenzare le tendenze globali. Lo dimostra anche la preferenza accordata da un terzo dei grandi gruppi europei del comparto - quota che sale ai due terzi per i marchi del luxury - che fa del nostro Paese il primo produttore mondiale di alta. E' questo il focus centrale dell'analisi: "Il settoretra: quale futuro per ilin?" che Cdp dedica al settore. Si tratta, si spiega nel focus, di un successo che riguarda tutte le componenti del prodotto "", dai materiali alle lavorazioni su misura, con brand affermati che coesistono con realtà di dimensione più ridotta, focalizzate su collezioni innovative e legate al territorio di origine: un'industria di filiera che produce un valore aggiunto di 75 miliardi di euro e 65 miliardi di esportazioni.