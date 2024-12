Ilgiorno.it - Milano Monza Motor Show 2024: innovazione e velocità all'Autodromo di Monza

di, tempio della, simbolo della storia delsport, “casa“ della Formula 1, ma anche galleria dove mettere in mostra il futuro dell’automobilismo e della mobilità. Dopo un anno di “esilio“ per il maxi cantiere su pista e sottopassi, torna il MiMo. L’appuntamento con l’edizione numero quattro delsarà dal 27 al 29 giugno, con la formula ormai rodata dell’ingresso gratuito e dell’esposizione open-air e l’attesa di oltre 200mila visitatori da tutta Italia. Due i palcoscenici del “salone“: davanti alla Stazione Centrale di, in piazza Duca D’Aosta, i visitatori troveranno un focus dedicato alla sostenibilità e alla sicurezza stradale con le principali case automobilistiche, mentre all’disi vivranno le emozioni della pista e dell’Anello di Altacon un programma ricco di attività per il pubblico in tribuna, che potrà anche testare tutti i nuovi modelli più tecnologici e sostenibili delle case automobilistiche generaliste nei tre percorsi a disposizione dei test drive: cittadino, off-road e il leggendario circuito Sopraelevate.