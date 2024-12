Thesocialpost.it - Micah Richards beccato mentre assume snus in diretta TV accanto a Del Piero: “Cosa hai in bocca?”

La Champions League regala sempre grandi emozioni, non solo sul campo ma anche negli studi televisivi. Durante la serata che ha visto l’Atalanta sfidare il Real Madrid al Gewiss Stadium, con una vittoria dei Blancos allenati da Carlo Ancelotti, un momento curioso ha coinvolto gli inviati della CBS Sports.Leggi anche: Caceres, il giallo della moglie morta cadendo dal settimo piano: sospetti sull’ex calciatoreCos’è loDurante uno dei collegamenti da Bergamo, Thierry Henry ha ironizzato su un gesto dell’ex calciatore del Manchester City,, che sembrava utilizzare una bustina di, un tabacco umido in polvere molto diffuso nel mondo del calcio. Lo, usato sotto il labbro per rilasciare nicotina, è una pratica controversa: la vendita è illegale nel Regno Unito, ma non il consumo.