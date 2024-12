Ilrestodelcarlino.it - Mezzi battipista per garantire l’apertura degli impianti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Gran lavoro ieri per isulle piste innevate del Cimone, pernon soloda questo venerdì ma anche per assestare il copioso manto nevoso in vista delle prossime vacanze Natalizie. Le abbondanti nevicate dei giorni scorsi hanno portati livelli più che ottimali: a Passo del Lupo il metro su Terrazza Cimone misura ben 90 cm di neve fresca. Il fondo di neve programmata dei giorni scorsi ne assicurerà inoltre una maggior fruibilità futura. ‘I primientreranno in funzione venerdì -conferma Luciano Magnani, presidente del Consorzio Cimone- e da sabato saranno tutti in funzione nelle stazioni di Passo del Lupo / Lago della Ninfa (Sestola), Cimoncino (Fanano) e Polle (Riolunato), garantendo la fruibilità almeno del 90% delle piste. Erano cinque anni che non si dava l’avvio alla stagione con neve fresca prima delle feste natalizie.