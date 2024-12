Ma cosa ha fatto? Belve spuntano le immagini del fuorionda di Tina Cipollari e il pubblico ‘vola’

Leggi su Caffeinamagazine.it

è stata ospite della quarta puntata die, come sempre, ha lasciato il segno con il suo carattere unico e inconfondibile. Durante l’intervista con Francesca Fagnani, l’opinionista di Uomini e Donne ha dichiarato senza mezzi termini: “L’opinionista l’ho inventato io”.è convinta che non ci sia nessuno in grado di prendere il suo posto e, se anche provassero a clonarla, non ci riuscirebbero: “Non esiste un’erede, neanche se mi clonano”, ha affermato.“Ho delle caratteristiche che non vedo in nessun altro. In primis, la mia autoironia, non ce l’ha proprio nessuno. Poi, la mia simpatia, l’intelligenza”. La chiacchierata con Francesca Fagnani è stata divertentissima, conche ha ammesso senza giri di parole: “Quasi tutti mi amano. Chi non mi ama, conduce una vita triste”, scatenando le risate del