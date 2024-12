Oasport.it - LIVE Civitanova-Praia Clube 2-0, Mondiale per club volley 2024 in DIRETTA: i marchigiani conquistano per 25-19 il secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI TRENTO CIUDAD VOLEY ALLE 17.308-8 Lunga la battuta del francese.8-7 Mani out di Chinenyeze.7-7 Imprecisa la diagonale giocata da Lagumdzija.7-6 Errore in battuta per il giovane schiacciatore azzurro.7-5 ACE BOTTOLOOOO!6-5 A segno la ribattuta di Chinenyeze.5-5 Larga la diagonale di Bottolo.5-4 Vola via la battuta di Boninfante.5-3 Non passa la battuta del centrale brasiliano.4-3 Muro Pietro su Lagumdzija.4-2 Attacco vincente dalla seconda linea di Nikolov.3-2 Invasione di Bottolo, punto per.3-1 Tocco vincente di Nikolov da zona 4.2-1 Mani out di Franco.2-0punto consecutivo per Gargiulo.1-0 Primo tempo vincente di Gargiulo.TERZO SET21.52 Inizia il terzo set.21.50set che ha seguito quasi alla perfezione l’andamento visto nel primo parziale.