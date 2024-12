Terzotemponapoli.com - Lazio, Baroni: ”Ajax dopo Napoli? Giochiamo contro una squadra storica, Ogni gara ci dà consapevolezza”

Il tecnico biancoceleste Marcoha presentato la sfidal’valida per la sesta giornata della fase campionato dell’Europa League in conferenza dalla sala stampa della Johan Crujiff Arena.Avete acquisito maggiore?“ci dà. Siamo qui a giocareuna, c’è stata una scuola che ha creato un percorso fatto con competenza. Sono partite che vogliamo giocare, poi ci danno quella crescita sia a livello individuale che collettivo. Sappiamo che sarà una partita difficilissima, ma la bellezza è proprio qui”.Il successoilpuò rappresentare un boomerang?“Non temo questo, sono partite talmente belle e difficili che un calciatore non può sbagliarle. Siamo qui e vogliamo giocare questa partita anche solo per il fascino di questa