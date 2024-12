Iodonna.it - L'attrice di "Black Doves" regala idee outfit chic e senza sforzo. A cui ispirarsi proprio in questi giorni

Uno stile che non passa mai di moda. L’eleganza naturale di Keira Knightley, oggi, fa ancora scuola. La riprova, le sue ultime e sempre più assidue apparizioni pubbliche, sui red carpet e nello street style. Complice, la nuova serie Netflix che la vede nei panni di un’agente di spionaggio, l’indimenticabile protagonista di film come Pirati dei Caraibi e Orgoglio e Pregiudizio, 39 anni, è nuovamente sotto i riflettori. Keira Knightley, la diva dallo stile romantico e vaporoso X Leggi anche › “”: Keira Knightley cerca la vendetta in una serie spy-thriller molto riuscita Le premiere del successo targato Netflix in giro per il mondo, le ospitate nei programmi di punta per promuovere la sua ultima fatica e Natale e Capodanno in avvicinamento offrono all’britannica più di una ghiotta occasione per sfoderaredi tendenza.