Ilrestodelcarlino.it - It Alert Emilia Romagna, oggi 11 dicembre ultimo test dell'anno: ecco dove

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 112024 – Siamo finalmente arrivati alconclusivo di IT-che, dopo, 11, avrà raccolto tutti i dati. L’non sarà l’unica regione sotto osservazione per questa prova finale, perchéverrà inviato un messaggiodi allerta anche alla Pegas S.r.l. di Porto San Giorgio (Fermo), sempre inerente a un incidente industriale. L’lunedì ha visto cancellare la sperimentazione del sistema di allarme prevista per i territori di Rionulato e Fontanaluccia a causa di un’emergenza meteo. Come previsto dalla protezione civile, ilè stato annullato per potersi concentrare sull’allerta che ha colpito in particolare San Lazzaro e dintorni; verrà recuperato non appena sarà decisa una nuova data ideale. Per quanto riguarda la prova attuale, questa volta IT-verrà messo alla prova su incidenti legati sia al cedimento di dighe, sia agli impianti industriali.