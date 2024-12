Lanazione.it - Il Circolo Culturale Corridoni porta l’arte dei burattini ai bambini ricoverati al San Donato

Arezzo, 11 dicembre 2024 – Il 13 dicembre 2024, presso l’Auditorium "Pieraccini" dell’Ospedale Sandi Arezzo (Via Pietro Nenni, 22), si terrà uno speciale evento natalizio dedicato aie alle loro famiglie. L’iniziativa, promossa dal, avrà come protagonista l’antica e affascinante arte dei, grazie alla compagniaFerraiolo, una delle più antiche nel panorama italiano. Saranno due gli spettacoli gratuiti in programma, alle 16:30 e alle 17:30, pensati per regalare un momento di gioia e leggerezza ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, trasformando il Natale in un’occasione di serenità e condivisione anche in un contesto ospedaliero. Gli spettacoli sono aperti a chiunque voglia partecipare con i propri. È la prima iniziativa delnato da poco ad Arezzo, intitolato a Filippointellettuale, sindacalista, combattente del secolo scorso, e che si propone dire avanti progetti culturali e sociali in città che abbiano un impatto positivo sulla nostra comunità.