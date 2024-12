Movieplayer.it - Harry Potter, Tom Felton guida la reunion del cast: ecco il selfie

Leggi su Movieplayer.it

L'interprete di Draco Malfoy ha incontrato alcune co-star del franchise. Mini-a Hogwarts per Tome altri colleghi del franchise di, con unscattato per immortalare l'evento. Noto in tutto il mondo per aver interpretato Draco Malfoy, Tomha pubblicato la foto sul proprio profilo Instagram. "dal mondo magico" è la scritta che accompagna l'immagine pubblicata dasul proprio account, in cui sfoggia la sciarpa di Serpeverde, circondato da alcuni interpreti di streghe e maghi che hanno partecipato alla saga. Foto di gruppo Tra i compagni diche hanno partecipato allo scatto ci sono Devon Murray (Seamus Finnigan), Scarlett Hefner (Pansy Parkinson), .