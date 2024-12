Secoloditalia.it - Gualtieri aumenta di 50mila euro lo stipendio del suo dirigente: “Pensa di essere a Buckingham Palace”

Tutti contro il sindaco di Roma Roberto: a cominciare dai negozianti romani furibondi per i cantieri infiniti che hanno messo in ginocchio l’economia cittadina, tutti fuori tempo massimo. Per finire con i sindacati che sono sul piede di guerra per gli aumenti di stipendi che il sindaco di Roma ha elargito con criteri perlomeno opinabili, per usare un eufemismo.A via Ottaviano inaugurazione sottotonoEppurerilascia dichiarazioni entusiastiche neanche fosse Jacques Chirac quand’era sindaco di Parigi. Oggi ha inaugurato il nuovo assetto di via Ottaviano, ora ampiamente pedonalizzata, grazie ai fondi governativi del Giubileo, con tono solenne e trionfale. “Basta confrontare la foto di come era e di come è adesso per capire che ne valeva la pena – ha detto arrivando – Le condizioni precedenti erano pessime, chiaramente ringrazio per la pazienza.