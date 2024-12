Ilrestodelcarlino.it - Fiume Savio in Romagna: analisi e soluzioni per prevenire le alluvioni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Mentre piove, e l’acqua delsi alza innescando qualche brivido, un’del presidente regionale dei geologi, il cesenate Paride Antolini, dà voce ai quesiti che in questo frangente girano in testa a tutti: cosa sta succedendo in? Perché per una pioggia, abbondante ma non torrenziale, i fiumi danno segni di minaccia? Le domande sono a corollario di una foto pubblicata da "Cesena di una volta" che come sempre coglie nel segno suggerendo un confronto tra ciò che c’era (o meglio, che non c’era) e oggi. Proviamo a guardare la foto immaginandoci al culmine della gobba del Ponte Vecchio. Siamo nei primi decenni del 1900, in fondo c’è il Ponte Nuovo da poco costruito (1914), le golene (la parte pianeggiante tra la riva e l’acqua in tempo di magra) sono più basse rispetto ad oggi.